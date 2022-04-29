Осло, , 09:13 — REGNUM Проезд для грузовых автомобилей через единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг могут закрыть власти Норвегии, 28 апреля передал телеканал NRK со ссылкой на минфин королевства и транспортные компании.

Флаг Норвегии Julian-G. Albert

По сведениям журналистов, о таком решении будет объявлено в ближайшее время. На этом фоне российские перевозчики пытаются побыстрее доставить грузы норвежским клиентам.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России и Белоруссии, предусматривающий, в числе прочего, запрет на въезд в Евросоюз автомобилей с российской и белорусской регистрацией. Исключение составляют грузовики, перевозящие гуманитарные грузы, цветные металлы, удобрения, продукцию фармацевтической, медицинской, пищевой промышленностей и сельского хозяйства.

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