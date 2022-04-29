Колумбус, США, , 09:13 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Никита Кучеров Wayne

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Якуб Ворачек, Коул Силлинджер, Джек Рослович, Оливер Бьёркстранд и защитник Эндрю Пик.

В составе «Тампы» точными бросками отметились российский форвард Никита Кучеров и нападающий Кори Перри.

«Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Тампа» идёт на пятом месте в Восточной конференции со 108 очками.

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