Ижевск, 29 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 265 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 165 802 случая заражения коронавирусом, из них 48 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса пятеро несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

4017 человек скончались, за минувшие сутки скончались 55-летняя и 61-летняя женщины. Накануне в республике был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

В течение суток госпитализирован 31 человек, накануне в больницы попали 27 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2764 человека, 123 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 23 человека – в тяжелом состоянии, из них шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 28 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 697 167 человек. Второй компонент препарата получили 556 308 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.