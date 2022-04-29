Москва, 29 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Запуск орбитального аппарата «Луна-26» и тяжёлого посадочного аппарата «Луна-27» может быть отложен на более поздний срок. Об этом 29 апреля заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Луна

«Они [миссии] будут, возможно, скорректированы с учётом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее», — пояснил в беседе с ТАСС глава госкорпорации.

При этом он подчеркнул, что лунные миссии далеко откладываться не будут. По словам Рогозина, миссия «Луна-25» будет запущена в 2022 году. После завершения испытаний будет определена контрольная дата пуска.

«Наука — это очень важно, но сейчас речь идет о жизнеспособности российской орбитальной группировки, о придании ей нового качества, её работе в качестве группировки двойного и военного назначения», — отметил Рогозин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что запуск российской автоматической станции «Луна-25» намечен на июль 2022 года. она станет первым отечественным аппаратом в современной России для исследования Луны. Также в 2024 году должна быть запущена станция «Луна-26», в 2025 году — «Луна-27» и в 2027–2028 годах — «Луна-28».

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