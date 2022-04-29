Ярославль, , 09:08 — REGNUM Возле здания правительства Ярославской области будет посажено 8 новых голубых елей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

Место проведения работ zakupki. gov. ru

Сейчас в правительстве ищут подрядчика, который должен будет заниматься высадкой новых елей. Предполагается демонтаж существующих елей с последующей раскорчевкой пней. Высота новых елей должна составлять не менее 3,8 метров и не более 4,2.

«Хвоя жесткая, с восковым налетом, игловидная, четырехгранная, заостренная, цвет варьируется от голубовато-серого до серебристо-голубого. Голубые ели должны быть сформированными, без признаков заболеваний, с хорошо развитой корневой системой, без механических повреждений, а также без внешних признаков повреждения вредителями и болезнями», отмечается в техзадании.

Объем работ по замене голубых елей оценен в 1,7 миллионов рублей. Посадка будет выполнена в течение года, по заявке подрядчик должен осуществить высадку деревьев в течение 10 дней.