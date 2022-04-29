Хабаровск, 29 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 88 молодых семей смогут улучшат свои жилищные условия благодаря краевой программе.

Foto.ru Многодетная семья

Читайте также: Более 200 молодых семей в Приморье смогут улучшить жилищные условия

«Из регионального бюджета на эти цели выделили 200 млн рублей. Семьи, состоящие из трёх человек, могут претендовать на субсидию в размере 2 млн рублей. Средства можно направить на приобретение жилья на первичном рынке.

Помимо краевой программы для молодых семей действуют также федеральная и муниципальная. Всего в этом году улучить жилищные условия смогут 400 семей», — сообщили в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 207 молодых семей в этом году получат социальную выплату на улучшение жилищных условий.