Ханты-Мансийск, , 09:06 — REGNUM Правительство Югры по собственному желанию покидает директор департамента по управлению государственным имуществом Юрий Якубенко. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Исполнение обязанностей директора департамента с 29 апреля возложено на заместителя директора департамента Татьяну Мирошник.

Юрий Якубенко проработал в департаменте более 20 лет. В 2019 году был назначен директором ведомства.

«С автономным округом не прощаюсь — остаюсь в Югре и планирую продолжить работу, направленную на развитие нашего региона», — прокомментировал Юрий Якубенко свою отставку.