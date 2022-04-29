В Югре сменился руководитель департамента по управлению госимуществом
Ханты-Мансийск, 29 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Правительство Югры по собственному желанию покидает директор департамента по управлению государственным имуществом Юрий Якубенко. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Иван Шилов ИА REGNUM
Назначение
Исполнение обязанностей директора департамента с 29 апреля возложено на заместителя директора департамента Татьяну Мирошник.
Юрий Якубенко проработал в департаменте более 20 лет. В 2019 году был назначен директором ведомства.
«С автономным округом не прощаюсь — остаюсь в Югре и планирую продолжить работу, направленную на развитие нашего региона», — прокомментировал Юрий Якубенко свою отставку.