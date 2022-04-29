Нью-Йорк, США, , 09:06 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Семён Варламов Lisa Gansky

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Брок Нельсон, Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери и Джош Бейли. Российский вратарь Семён Варламов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

В составе «Вашингтона» точным броском отметился форвард Аксель Юнссон-Фьелльбю.

«Айлендерс» занимают девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 84 очка. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции со 100 очками.

Читайте также: Шайба Капризова в овертайме принесла «Миннесоте» победу над «Калгари»