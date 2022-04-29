Ульяновск, 29 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области на две недели установлен особый противопожарный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

В регионе введён запрет на разведение костров, пожароопасные работы в лесах, сжигание травы и мусора, а также палы сухой травы, которые могут перейти на земли лесного фонда. Данный запрет вводится в условиях действия особого противопожарного режима, который введён в регионе 28 апреля и продлится по 11 мая.

Глава минприроды Ульяновской области Гульнара Рахматулина отмечает, что лесопожарные службы переведены в режим повышенной готовности.

В ведомстве также сообщают, что на лесных участках ежедневно идёт патрулирование, при этом особое внимание уделяется местам отдыха и заготовки древесины. Также продолжаются противопожарные мероприятия, в том числе устройство минерализованных полос.

Как сообщало ИА REGNUM, при выявлении нарушений в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции могут достигать 400 тыс. рублей. Так, за разведение костра, пал сухой травы и сжигание мусора жителей могут оштрафовать на 4 тыс. рублей, должных лиц – на 30 тыс. рублей, предпринимателям грозит до 40 тыс. рублей штрафа, а юридическим лицам – до 400 тыс. рублей.