Самара, 29 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Поликлиники в Самарской области в праздничные и выходные дни в период с 1 по 10 мая будут открыты для приема пациентов с 08:00 до 20:00 часов. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба областного минздрава.

Александр Комаров ИА REGNUM Поликлиника

Отмечается, что по графику работы поликлиник будет организована и работа по выдаче и доставке льготных лекарств, в том числе и для лечения пациентов с COVID-19.

Диагностические службы и прививочные кабинеты также продолжат работу. Будут открыты и прививочные пункты, которые расположены в торговых центрах.

Служба неотложной помощи в эти дни будет работать в обычном режиме с 8:00 до 20:00 часов.

Служба скорой медицинской помощи будет работать в круглосуточном режиме. В штатном режиме будут дежурить и травмпункты.