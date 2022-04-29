Москва, , 09:04 — REGNUM Сведения о подготовке киевскими боевиками провокации в городе Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) и информацию об удерживании ими же мирных жителей в качестве живого щита проверит Следственный комитет России. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что, согласно данным Минобороны России, украинские вооруженные формирования ведут обстрелы города Лиман для провокации, в которой затем намерены обвинить российскую сторону.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих во взаимодействии с коллегами проверят информацию о подготовке провокации, а также сведения об удерживании мирных жителей в качестве живого щита», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также будут установлены подразделения ВСУ, который действовали в указанных районах и ответственные за это должностные лица, которым будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу город Ясиноватая в ДНР.