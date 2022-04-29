Сан-Франциско, США, 29 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Американская компания Twitter, недавно купленная предпринимателем Илоном Маском, по итогам первого квартала 2022 года показала рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это следует из опубликованной компанией 28 апреля квартальной отчётности.

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Общий объём выручки компании, владеющей одноимённым сервисом микроблогов, за минувший квартал превысил $1,2 млрд. Прибыль за этот же период составила $513,2 млн.

По информации телекомпания CNBC, эксперты прогнозировали, что выручка Twitter за этот период окажется не менее $1,23 млрд.

В отчёте отмечается, что поскольку после закрытия сделки о покупке компании предпринимателем Илоном Маском Twitter станет частной компанией, собственный прогноз финансовых показателей на следующий квартал не публикуется.

Как сообщало ИА REGNUM, если сделка на $44 млрд между Илоном Маском и социальной сетью Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.

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