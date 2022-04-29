Усть-Канский район, Алтай, 29 апреля 2022, 09:02 — REGNUM В Республике Алтай до конца года отремонтируют 21 мост в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ветхий мост на Алтае
Ветхий мост на Алтае
Правительство Республики Алтай

Так, три ветхих моста будут реконструированы, шесть отремонтированы. Ещё на 12 сооружениях будет проведён капремонт. Работы пройдут в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Шебалинском, Кош-Агачском, Улаганском и Чемальском районах.

«Сейчас в перечень объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» включены 37 искусственных сооружений. Все эти мосты планируется обновить до конца следующего года», — добавили в правительстве.