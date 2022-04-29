Усть-Канский район, Алтай, 29 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай до конца года отремонтируют 21 мост в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Ветхий мост на Алтае

Так, три ветхих моста будут реконструированы, шесть отремонтированы. Ещё на 12 сооружениях будет проведён капремонт. Работы пройдут в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Шебалинском, Кош-Агачском, Улаганском и Чемальском районах.

«Сейчас в перечень объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» включены 37 искусственных сооружений. Все эти мосты планируется обновить до конца следующего года», — добавили в правительстве.