Москва, 29 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало новую серию архивных материалов о преступлениях украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

Российское оборонное ведомство опубликовало оперативные материалы о спецоперациях по ликвидации банд Украинской повстанческой армии (УПА, организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведенных 1-м Белорусским фронтом. Также опубликованы переводы трофейных документов, в том числе план фашистской Германии по разрушению Донбасса при отступлении.

В апреле 1944 года Красная Армия завершила освобождение правобережной Украины от немецко-фашистских оккупантов. Но, несмотря на то, что фашисты были изгнаны с украинской земли, на ней затаились их сообщники из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в глубоком тылу советских войск стали совершать террористические и диверсионные акты. Для борьбы с ними командующий войсками 1-го Белорусского фронта Константин Рокоссовский принял решение провести ряд спецопераций.

Минобороны в архивной подборке представило, в частности, донесение прокурору 1-го Белорусского фронта генерал-майору Яченину от 20 июля 1944 года. В документе говорится, что к смертной казни был приговорен украинский нацсит Никонор Радько 1922 года рождения, который активно помогал убивать мирных граждан СССР.

«Весной 1943 года Радько при проческе леса в районе села Нивец убил железными вилами женщину и двух детей в возрасте от трех до шести лет. Одиннадцатого июня 1944 года военно-полевым судом 397 сд Радько Никонор Назарович осужден к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение», — говорится в документе.

В другом донесении говорится, что Валентин Денисюк 1924 года рождения проживал на временно оккупированной территории в Волынской области и стали изменником Родины. Летом 1942 года он добровольно поступил на службу в немецкую полицию и участвовал в расправах над мирными гражданами.

«Так, осенью 1942 года Денисюк принял участие в массовом расстреле еврейского населения д. Коблы, Турийского района, где было расстреляно более 400 человек женщин, стариков и детей», — говорится в документе.

Сообщается, что Денисюк вместе с другими полицейскими убил пять евреев, сумевших бежать с места расправы, а после занялся грабежом имущества расстрелянных.

Публикация документов из фондов Центрального архива Министерства обороны России направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских нацистов против мирного населения, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом.