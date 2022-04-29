Пенза, , 09:16 — REGNUM В Пензенской области завершается подготовка к празднованию 9 мая. Всего в регионе запланировано 177 мероприятий, посвященных 77-летию Победы. Как подчеркнул губернатор Олег Мельниченко, к числу первоочередных относятся вопросы обеспечения защищенности от террористических угроз во время проведения массовых шествий и мероприятий.

Стела «Город трудовой доблести» в Пензе Penza.pnzreg.ru

«Жители Пензенской области два года ждали возможности полномасштабно отметить День Победы, все это время проведение торжеств было невозможным из-за пандемии. В этом году в регионе состоится 177 мероприятий, посвященных 77-летию Победы. Нужно, чтобы этот великий праздник был проведен безукоризненно с точки зрения организации и обеспечения мер безопасности», — заявил глава региона.

В областном центре праздничные мероприятия пройдут на Юбилейной площади в киноконцертном зале «Пенза». В городе состоится парад и возложение цветов к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев. Жители области примут участие в шествии «Бессмертного полка». Организаторы запланировали также легкоатлетическую эстафету и праздничный салют.

В усиленном режиме будут работать экстренные службы. Активизируются мероприятия по предупреждению и пресечению возможных террористических угроз, усилены меры контроля по линии миграции, на транспортных потоках и местах временного проживания людей. Специальные операции проведут на каналах автоперевозок. На объектах, которые потенциально могут стать целью террористических посягательств, организовано дежурство.

ИА REGNUM напоминает, Пензенская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры передадут жителям более 40 тыс. символов Победы.

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