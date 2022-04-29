Якутск, , 09:59 — REGNUM В Якутии в 2021 году извлекли из-под земли 47% полезных ископаемых от всех, добытых в ДФО. Объёмы добычи нарастили ещё четыре дальневосточный региона — Хабаровский край, Забайкалье, Камчатка и Колыма, сообщил 29 апреля телеграм-канал заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной.

Добыча полезных ископаемых

Читайте также: К тушению лесных пожаров Якутии надо привлекать недропользователей — мнение

На Дальнем Востоке за год были добыты полезные ископаемые стоимостью более 2830 млрд рублей, прирост составил 0,8%. Исследование добывающей промышленности дальневосточных регионов проводило ФАНУ «Востокгосплан».

«Темп роста по данному виду деятельности в республике самый высокий среди регионов ДФО ㅡ 117,8% к уровню 2020 года, что связано с увеличением добычи газа горючего природного в 2 раза (разработка Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения), газового конденсата на 7,8%, каменного угля на 28,1%, алмазов на 19,6%, нефти на 8,1%, а также ростом объёма услуг, предоставленных в области добычи полезных ископаемых, в 1,8 раза», ㅡ отметили эксперты.

В Забайкалье стали больше производить золотосодержащие, медные, железорудные, свинцовые и цинковые концентраты, на Камчатке — руды цветных металлов, В Хабаровском крае — металлических руд и каменного угля, на Колыме — золота и серебра.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Андрей Данилов заявил, что в тушении лесных пожаров Якутии должны принимать участие компании и корпорации, добывающие на территории региона полезные ископаемые. Он считает странным, что помогают местные предприниматели, а недропользователи бездействуют.