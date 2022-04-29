Якутия заняла первое место по добыче полезных ископаемых на Дальнем Востоке
Якутск, 29 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Якутии в 2021 году извлекли из-под земли 47% полезных ископаемых от всех, добытых в ДФО. Объёмы добычи нарастили ещё четыре дальневосточный региона — Хабаровский край, Забайкалье, Камчатка и Колыма, сообщил 29 апреля телеграм-канал заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной.
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На Дальнем Востоке за год были добыты полезные ископаемые стоимостью более 2830 млрд рублей, прирост составил 0,8%. Исследование добывающей промышленности дальневосточных регионов проводило ФАНУ «Востокгосплан».
В Забайкалье стали больше производить золотосодержащие, медные, железорудные, свинцовые и цинковые концентраты, на Камчатке — руды цветных металлов, В Хабаровском крае — металлических руд и каменного угля, на Колыме — золота и серебра.
Как сообщало ИА REGNUM, политолог Андрей Данилов заявил, что в тушении лесных пожаров Якутии должны принимать участие компании и корпорации, добывающие на территории региона полезные ископаемые. Он считает странным, что помогают местные предприниматели, а недропользователи бездействуют.