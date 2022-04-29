Дзержинский район, Калужская область, , 09:49 — REGNUM В реке Суходрев в районе деревни Латышево Дзержинского района Калужской области 28 апреля обнаружен автомобиль, в котором находилось тело 48-летнего жителя Москвы. Двумя неделями ранее появилась информация о безвестном исчезновении мужчины. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия kaluga. sledcom. ru

По версии следствия, во время разлива воды мужчина пытался пересечь реку на автомобиле по затопленному мосту, однако не справился с управлением, после чего транспортное средство подхватило течением. Самостоятельно выбраться из затопленного автомобиля мужчина не смог.

Следственными органами проводится процессуальная проверка. Тело погибшего направлено на судебно-медицинское исследование, обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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