Ясиноватая, ДНР, 29 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:02 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях ефрейтора Владислава Анфалова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.