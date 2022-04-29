Нур-Султан, , 09:01 — REGNUM В Казахстане специальная комиссия в ходе проверок установила, что причиной крушения пассажирского самолёта компании Bek Air в Алма-Ате в 2019 году стало обледенение крыла. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«Авиационное происшествие с воздушным судном АО Bek Air произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлёта», — говорится в сообщении.

По данным комиссии, из-за этого произошла потеря самолётом высоты сразу после взлета, а потом он выкатился по грунту вправо, пробил ограждение и, проехав десять метров, столкнулся с частным домом. Спровоцировало это, как говорится в заключении, скорее всего, обледенение крыла, пока борт находится на земле.

Напомним, катастрофа с самолётом в Алма-Ате произошла 27 декабря 2019 года. На борту находились 93 пассажира и пятеро членов экипажа. На месте погибли 14 человек, один скончался в больнице.