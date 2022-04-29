Москва, 29 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Россия возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Монголией, прерванное из-за распространения коронавирусной инфекции. Первый поезд в Улан-Батор отправился 29 апреля.

Rzd.ru Пассажирский состав РЖД

В расписание «Российских железных дорог» (РЖД) снова включены поезда, следующие из Иркутска в Улан-Батор. Они будут отправляться в 02:57 мск по вторникам и пятницам.

Монгольская сторона возобновила отправку поездов из Улан-Батора в Иркутск. Их отправление назначено на 15:22 по местному времени по субботам и воскресеньям.

Первый поезд из Иркутска в Монголию отправился заполненным на 100%. Все билеты были проданы, сообщили в пресс-службе ФПК.

Как сообщало ИА REGNUM, поезда между странами не ходили с 10 марта 2020 года.

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