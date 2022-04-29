Новосибирск, , 09:00 — REGNUM В Новосибирске начата проверка по факту гибели трех мужчин в результате пожара. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Пожар skeeze

В ведомстве уточнили, что утром сегодня, 29 апреля, в жилом доме по улице Тагильская в Калининском районе города произошёл пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тела трёх мужчин. Их возраст устанавливается.

Организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины возгорания, назачены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.