Артём, Приморский край, , 10:41 — REGNUM В Артёме в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» завершается реконструкция центрального детского парка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Детский городок Wikimedia.org

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Уже установлены современное освещение, лавочки, урны, архитектурные формы, идёт озеленение. Дети осваиваются на просторной игровой площадке с качелями и горками.

«Жители сами выбрали это пространство для благоустройства. До конца года тут появится ещё и верёвочный городок», — сказал губернатор Олег Кожемяко во время осмотра нового парка.

Общественники не оставляют без внимание реализацию нацпроектов.

«Мы контролируем ход работ на стройках соцобъектов, оцениваем качество. Следим, чтобы применялись соответствующие, современные технологии и материалы, чтобы деньги по нацпроектам не «закапывали», не было хищений. Нацпроекты, прежде всего, нацелены на повышение качества жизни приморцев. Их реализация даёт мощный толчок развитию территории, решает наиболее острые социальные проблемы. Новый парк — это несомненно подарок жителям Артема в преддверии летних каникул. Муниципалитету в одиночку не осилить такие объемы реконструкции, а благодаря нацпроекту всё получилось. Есть где проводить время с детьми, да и взрослые смогут гулять в парке, наслаждаясь зеленью и уютным пространством», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, В Ингушетии по нацпроекту планируется создать первый в республике скейт-парк. Его разместят в городе Назрани, на территории возле городского пруда.