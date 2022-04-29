Москва, 29 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. О героических действиях ефрейтора Владислава Анфалова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 29 апреля в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

Анфалов, находясь на наблюдательном посту, выявил наступление группы противника численностью около 20 человек под прикрытием миномётного огня. Ефрейтор доложил о действиях противника и открыл по нему огонь из стрелкового оружия, первым выстрелом уничтожив гранатомётчика.

По итогам боестолкновения все участники диверсионной группы были уничтожены, попытка прорыва в населённый пункт была пресечена.

В министерстве отметили смелость и решительность Анфалова.