Кызыл, 29 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Туве врачам-добровольцам, почти месяц работавших на Донбассе, вручили государственные награды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Врачи-добровольцы из Тувы

В начале апреля шесть медиков, в том числе два травматолога-ортопеда, хирург, стоматолог-хирург, анестезиолог-реаниматолог под руководством заместителя главврача Республиканской больницы №1 Айдына Серен-оола вызвались работать в военных госпиталях на Донбассе.

«Отработав в медицинских учреждениях Луганска почти месяц, тувинские медики вернулись домой на прошлой неделе», — отметили в правительстве.

Глава республики Владислав Ховалыг вручил медикам-добровольцам Почётные грамоты.

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