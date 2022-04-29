Сеул, 29 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в марте 2022 года вырос за месяц на 1,5%, до 117,1 пункта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Согласно опубликованным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 3,1%.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,3%. В частности производство полупроводников сократилось на 2,3%, продуктов питания — на 7,1%, транспортного оборудования — на 11,3%.

Производство в сфере услуг выросло на 1,5%, однако розничные продажи, напротив, сократились на 0,5%, инвестиции в производственные мощности — на 2,9%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.