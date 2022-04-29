Грозный, , 08:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров удивлен тому, что на Украине до сих пор не нашлось ни одного достойного лидера, который бы мог вернуть украинцам мир и порядок. Он уверен, что страной уже давно управляют извне и цель тех, кто написал этот сценарий, вовсе не сама Украина, а Россия. Кадыров напомнил, что в девяностых годах прошлого столетия таким плацдармом для ослабления России стала Чечня.

Рамзан Кадыров Government.ru

«Подобные сценарии нам знакомы еще с начала девяностых годов. Под громкими лозунгами свободы и независимости Чеченскую Республику тогда сделали плацдармом для ослабления России. В результате мы получили тотальный хаос и разруху, засилье международных террористов из более 50 стран мира и катастрофические человеческие жертвы», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Украина потеряла самостоятельность еще в 2014 году, «когда западные и европейские институты захватили власть в этой стране и передали ее в руки своих ставленников». Глава Чечни удивлен, что до сих пор на Украине не нашлось человека — такого, как Ахмат-Хаджи Кадыров, который не позволил бы Западу управлять на украинской земле и взял бы ответственность на себя в восстановлении суверенитета.

«Я надеюсь, что украинцы все же одумаются и вернут контроль над государством в свои руки. Если нет, то эту миссию выполнит президент России, а мы всецело поддержим его в этом благородном деле. Для нас это легкая задача, потому что наша страна никогда не плясала и не будет плясать под ковбойскую губную гармошку. Наш арсенал намного круче!» — заявил Кадыров.