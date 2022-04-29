Кадыров уверен, что Украине навязали такой же сценарий, как в 90-е Чечне
Грозный, 29 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров удивлен тому, что на Украине до сих пор не нашлось ни одного достойного лидера, который бы мог вернуть украинцам мир и порядок. Он уверен, что страной уже давно управляют извне и цель тех, кто написал этот сценарий, вовсе не сама Украина, а Россия. Кадыров напомнил, что в девяностых годах прошлого столетия таким плацдармом для ослабления России стала Чечня.
По словам Кадырова, Украина потеряла самостоятельность еще в 2014 году, «когда западные и европейские институты захватили власть в этой стране и передали ее в руки своих ставленников». Глава Чечни удивлен, что до сих пор на Украине не нашлось человека — такого, как Ахмат-Хаджи Кадыров, который не позволил бы Западу управлять на украинской земле и взял бы ответственность на себя в восстановлении суверенитета.