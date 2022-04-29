Самара, , 08:55 — REGNUM В Самарской области решили выделить средства на капитальный ремонт здания центра «Иволга», в котором ежегодно принимают более 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Данный вопрос рассмотрели на заседании правительства региона.

Сообщается, что это здание было возведено в 1968 году, и с тех пор капитальный ремонт в нем не проводился. В конце 2021 года глава Самарской области Дмитрий Азаров побывал в этом центре и поручил изыскать средства для ремонта. Отмечается, что средства на ремонт намерены выделить из резервного фонда регионального правительства.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила, что работы могут быть завершены уже до 1 августа.

«Впереди летняя оздоровительная кампания. Все ребята из центра «Иволга» отправятся в детский оздоровительный центр, поэтому за летний период работы завершим, и ребята приедут в очень уютное здание», — приводит пресс-служба ее слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на строительство больниц направят дополнительные средства.