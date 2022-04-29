Москва, 29 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Решение о будущем Международной космической станции (МКС) Россия примет с учётом ситуации внутри страны и вокруг неё. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в опубликованном 29 апреля интервью ТАСС.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Он отметил, что пока в Роскосмосе не будут спешить с объявлением своей позиции по МКС. Работа продолжится до 2024 года — этот срок установлен правительством.

«Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг неё», — заявил Рогозин.

Он добавил, что в случае принятия решения о выходе из проекта, российская сторона за год предупредит об этом партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса заявил, что в случае выхода России из проекта МКС в 2024 году партнёрам придётся оплачивать в рублях услуги по поддержанию работы станции.

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