Оттава, 29 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Канаде Даниэль Симанджунтак вручил верительные грамоты канадскому губернатору Мэри Саймон и пообещал улучшить индонезийско-канадские отношения, сообщает Antara.

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Даниэль Симанджунтак заявил, что будет поощрять экономическое сотрудничество между Индонезией и Канадой.

«У Индонезии и Канады больше сходства, чем различий. Обе страны являются крупными морскими странами, поэтому Индонезия и Канада должны продолжать налаживать более тесное и более стратегическое сотрудничество в будущем», — заявил посол Индонезии.

Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Канадой в различных секторах, один из которых связан с экологически безопасными технологиями, возобновляемыми источниками энергии и преодолением последствий изменения климата.

Посол Индонезии выразил желание наладить сотрудничество с несколькими канадскими пенсионными фондами и провести переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве, а также с рядом горнодобывающих и сырьевых компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Индонезию 29–30 апреля.

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