Пекин, , 08:50 — REGNUM Успешный вывод на околоземную орбиту двух спутников дистанционного зондирования Siwei осуществило Китайское национальное космическое управление. Об этом 29 апреля сообщает Центральное телевидение Китая.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что космические аппараты были запущены на ракете-носителе CZ-2 °C с космодрома Цзюцюань на севере КНР, которая стартовала в 12:11 (07:11 мск).

Также отмечается, что эти спутники будут использованы для исследования запасов природных ресурсов страны, для изучения океанов, в экологических целях, а также для цифровизации аграрного сектора экономики и обеспечения общественной безопасности в городах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что наземные станции Китайского спутника дистанционного зондирования успешно отследили получили данные нисходящей линии связи с китайского спутника мониторинга атмосферной среды