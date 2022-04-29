Пекин, 29 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Успешный вывод на околоземную орбиту двух спутников дистанционного зондирования Siwei осуществило Китайское национальное космическое управление. Об этом 29 апреля сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Уточняется, что космические аппараты были запущены на ракете-носителе CZ-2 °C с космодрома Цзюцюань на севере КНР, которая стартовала в 12:11 (07:11 мск).

Также отмечается, что эти спутники будут использованы для исследования запасов природных ресурсов страны, для изучения океанов, в экологических целях, а также для цифровизации аграрного сектора экономики и обеспечения общественной безопасности в городах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что наземные станции Китайского спутника дистанционного зондирования успешно отследили получили данные нисходящей линии связи с китайского спутника мониторинга атмосферной среды