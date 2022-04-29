Ульяновск, 29 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области практически на прежнем уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативным сведениям, 28 апреля в регионе лабораторно выявлено 62 носителя SARS-CoV-2, что на одного меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 27 апреля.

Количество лабораторных тестирований на коронавирус достигло 2 042 089, в том числе 28 апреля проведено 3208 исследований.

Напомним, что ранее в Ульяновской области количество тестирований снижалось до 2,5 тыс. в сутки.

Отметим, что в регионе шестые сутки подряд, с 23 по 28 апреля, ежедневно выявляют менее 70 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 201 565 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 195 210 пациентов, скончались 4636 человек.