Оттава, , 08:50 — REGNUM Ответственность за преступления, совершенные на Луне, будет предусмотрена в уголовном кодексе Канады. Соответствующие поправки правительство страны внесло для утверждения в парламент, сообщает телеканал СВС.

Поверхность Луны NASA

В уголовном кодексе уже присутствуют преступления, которые могут совершить канадские астронавты во время полета на МКС. Их противоправные деяния сочтут совершёнными в Канаде.

Новые поправки потребовались из-за присоединения страны к лунному проекту Lunar Gateway в 2020 году. Их включили в Закон об исполнении бюджета, занимающий 443 страницы, представленный в палату общин.

Поправки охватят возможные преступления, совершённые на станции Gateway, во время транспортировки на неё или на самой лунной поверхности.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют в 2020-х годах построить на орбите Луны станцию Gateway. Предполагается, что в 2023 году к Луне с помощью ракеты Falcon Heavy отправят два модуля: PPE и HALO.

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