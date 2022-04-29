Оттава, , 08:47 — REGNUM Канадские инструкторы обучают украинских боевиков управлению 155-миллиметровыми гаубицами M777, которые Киев получил от Оттавы на прошлой неделе. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд 28 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне.

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Она не стала уточнять, где приходит подготовка.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля канадское правительство объявило, что Украина получила от Канады четыре гаубицы M777 с дальностью стрельбы до 30 км. 27 апреля телеканал ABC передал о том, что власти Австралии приняли решение об отправке Киеву шесть гаубиц M777. О подобных планах также ранее заявили США и Франция.

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