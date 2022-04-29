Москва, , 08:46 — REGNUM Группенфюрер СС Генрих Мюллер покончил с собой после самоубийства Адольфа Гитлера. Об этом говорится в архивных документах, обнародованных 29 апреля Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Генрих Мюллер

Глава тайной государственной полиции (гестапо) нацистской Германии группенфюрер СС Генрих Мюллер покончил с собой сразу после самоубийства Адольфа Гитлера, говорится в показаниях личного пилота фюрера Ганса Баура, которые он дал на допросе в СССР. Он рассказал, что Мюллер покончил с собой в осаждённом советскими войсками Берлине в конце апреля 1945 года.

Также Баур рассказал об обстоятельствах самоубийства самого Гитлера – событиях, которые ему предшествовали и последовали после.