Ярославль, 29 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Арбитраж Ярославской области отказал иркутской авиакомпании «ИрАэро» во взыскании крупной суммы в иностранной валюте с авиакомпании из Китая. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в месячный срок со дня изготовления его в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

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«В удовлетворении исковых требований отказать», — решила судья Киселева.

Иск был подан к компании Skywind International Limited, с которой «ИрАэро» потребовало взыскать «1 581 980 долларов США долга, 140 163 долларов США процентов».

Напомним, ранее истец потребовал наложить судебный арест на воздушные суда ответчика, но судья отклонил требование об обеспечительных мерах.

Спор тянулся с мая 2021 года.