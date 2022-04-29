Сент-Пол, США, , 08:44 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Кирилл Капризов Khl.ru

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме. Также отличились Юнас Бродин и Фредерик Годро.

В составе «Калгари» точными бросками отметились форварды Джонни Годро и Элиас Линдхольм. Российский защитник Никита Задоров отдал две результативные передачи.

«Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 111 очков. «Калгари» идёт на втором месте в Западной конференции со 111 очками.

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