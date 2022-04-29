Москва, 29 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Новые документы о самоубийстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера обнародовала 29 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитлер

В архивных документах, представленных широкой публике, содержатся показания личного пилота Адольфа Гитлера, группенфюрера СС Ганса Баура. Он описал, что происходило в бункере Гитлера до и после самоубийства.

Также Баур дал показания и по другим смертям руководителей Третьего рейха. В частности, рассказал обстоятельства, которые предшествовали гибели личного секретаря фюрера Мартина Бормана и шефа гестапо Генриха Мюллера.