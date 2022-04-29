Вашингтон, 29 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Вашингтон считает, что у киевских боевиков якобы «нет намерений» наносить удары по российской территории, угрожающие мирным жителям РФ. Об этом 28 апреля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

«Мы здесь не говорим о каких-либо намерениях Украины вторгнуться в Россию и попытаться захватить российскую территорию, нацелиться на российских мирных жителей, на российские больницы», — сказала она в ответ на вопрос о том, считают ли власти США, что нанесение ВСУ ударов по военным объектам в России могло бы привести к эскалации ситуации.

Также Псаки отметила, что Вашингтон имеет в виду рассмотрение военных целей, что, по ее мнению, является «совсем иным». При этом пресс-секретарь Белого дома указала, что считает такой вопрос «гипотетическим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенным Штатам не удалось подтвердить приписываемые России западными странами случаи применения химического оружия на Украине.