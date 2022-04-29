Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 28 апреля открылся региональный центр единоборств. В церемонии открытия принял участие полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Открытие регионального центра единоборств в Улан-Удэ Правительство Бурятии

Строительство центра площадью более 9 тыс. кв. метров началось два года назад. Из федерального бюджета было выделено почти 425 млн рублей по линии «Единой субсидии». По словам полпреда, это один из целого ряда спортивных объектов, выделенных на развитие Дальнего Востока.

«Точно такой же спортивных комплекс мы ещё в ближайшее время сдадим в Комсомольске-на-Амуре. Мне кажется это очень важным и очень своевременным, потому что спорт не только развивает руки или ноги, координацию, он воспитывает дух, воспитывает волю, а это нужно для того, чтобы побеждать, чтобы Россия была сильной», — отметил он.

На первом этажа здания спортсмены будут заниматься боксом, восточными единоборствами, баскетболом и волейболом. На втором расположится хостел на 20 мест, универсальный зал, административные помещения, конференц-зал и трибуны.