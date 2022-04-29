Тбилиси, 29 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Киевский режим, взаимодействуя с основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партией «Единое национальное движение» (ЕНД), пытается спровоцировать войну грузин с абхазами и осетинами. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал акции протеста в Тбилиси, на которых «националы» требовали от грузинских властей жёсткой конфронтации с Россией, и призывы советника из офиса президента Украины Алексея Арестовича к Грузии захватить Абхазию и Южную Осетию.

«Какими будут последствия любой войны в Грузии, должно быть понятно каждому. Эти последствия будут намного хуже, чем сегодняшняя Украина», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» отметил, что в случае конфликта с соседними республиками против грузин выступят не только российские военнослужащие, но и абхазы с осетинами. Кобахидзе заявил, что нельзя снова начинать войну с соседними народами, так как это будет «большим преступлением против нашей истории, грузинского народа и будущих поколений».

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что появилась информация о планах лидера ЕНД, бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Он якобы хотел устроить в Грузии госпереворот, чтобы втянуть страну в вооружённый конфликт с Россией.