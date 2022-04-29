Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве за январь–март 2022 года объём промышленного производства увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

На производстве Информационный цетр правительства Тюменской области

Наибольший рост показала обрабатывающая промышленность — на 27,3% (в марте на 17%). Также среди лидеров — текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования (в марте на 132%).

Всего сегодня в Москве работает более 3 тыс. производств. Это предприятия легкой промышленности, пищевой и машиностроительной отраслей и др. В марте в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства направил предприятиям 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за два первых месяца 2022 года объем промышленного производства в Москве вырос почти на четверть.

Читайте также: Объем промышленного производства в Москве вырос почти на четверть