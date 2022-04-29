Самара, 29 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Средства на покупку квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, которые не вошли в перечень категорий по Указу президента России от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», решили выделить в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного правительства.

«Я считаю, это наша святая обязанность — этим людям, семьям помогать», – приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область выполнила Указ президента России, который предусматривает улучшение жилищных условий для большинства категорий ветеранов Великой Отечественной войны. В регионе были выявлены восемь ветеранов, которые не подпадают под эти критерии, но имеют соответствующий статус и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тогда Азаров поручил изыскать возможность помочь таким гражданам.