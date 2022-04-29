Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) намерено реализовать в более чем десяти странах мира, в том числе в Армении, Белоруссии, Венгрии, Грузии, Косове, Молдавии, Польше, Чехии и на Украине проекты, связанные с расследовательской журналистикой. Согласно гранту, на который ссылается RT, на программу «Содействие прозрачности и подотчётности посредством расследовательской журналистики» (STAIR), которая будет финансироваться в течение пяти лет, планируется направить до $20 млн.

Расследование

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Уточняется, что инициатива нацелена на продвижение основных приоритетов Бюро USAID по Европе и Евразии, в числе которых уделение внимания вопросу злонамеренного влияния, активизация деятельности по поддержке демократии и прав человека, а также борьба с коррупцией.

Среди целей программы, которую планируется реализовать в ряде европейских стран и в государствах бывшего СССР, — поддержка коллективных сетей расследовательской журналистики для «разоблачения преступности, коррупции и губительного финансирования в Европе и Евразии», а также «развитие» организационной и финансовой эффективности изданий, занимающихся расследованиями.

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Отмечается, что Соединённые Штаты не первый год проводят подобные программы во многих странах, в том числе в государствах бывшего СССР. Декларативно они заявлены как направленные на «защиту прав журналистов», «борьбу с дезинформацией и злонамеренным влиянием», «развитие медиаграмотности», однако, эксперты расценивают их как «грубое вмешательство в дела суверенных государств и попытку приобрести лояльность стран, где подобные проекты реализуются».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчёту Агентства США по международному развитию (USAID), деятельность которого на территории России запрещена с 2012 года, спонсор некоммерческих российских организаций за два года направил на развитие различных некоммерческих программ в России и странах бывшего СССР свыше $775 млн.