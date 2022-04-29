Пермь, , 08:38 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется сотрудница микрофинансовой организации. Её обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Деньги © ИА REGNUM

По данным следствия, женщина являлась кредитным инспектором и имела полномочия на заключение договоров займа. В 2018 году она похитила более 4 млн рублей. Пермячка использовала персональные данные клиентов. Так, женщина оформила финансовые займы на имя более 100 граждан и юрлиц. При этом злоумышленница указывала свой расчетный счёт, на который перечислялись денежные средства.

Чтобы скрыть свои преступные намерения инспектор частично осуществляла по некоторым займам выплаты. Было оформлено в общей сложности договоров на сумму 5,1 млн рублей. Погашен 1 млн рублей. Остальные деньги женщина присвоила.

Расследование уголовного дела завершилось. Материалы переданы в суд.