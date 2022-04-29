Денвер, США, 29 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Мэтт Дюшейн, Райан Джохансен и защитники Роман Йози и Маттиас Экхольм. У «Колорадо» точными бросками отметились защитник Кейл Макар и форварды Арттури Лехконен, Логан О’Коннор и Джей Ти Комфер.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нэшвилла». Решающий бросок исполнил Мэтт Дюшейн.

«Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 119 очков. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 97 очками.

Таким образом, «Колорадо» стал победителем Западной конференции и занял второе место в общей турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ.